No dia 23 de setembro de 2018, a ECOPEF e o IMA em conjunto com instituições parceiras realizarão a 5ª Corrida e Caminhada – Parque Estadual Fritz Plaumann e café colonial, o circuito oferece duas modalidades distintas e visa comemorar o 15º ano de criação da Unidade de Conservação (Decreto Estadual nº797 de 24 de setembro de 2003).

O local de encontro dos participantes será o centro comunitário da Comunidade de Linha Porto Brum (interior de município de Concórdia, e comunidade vizinha do Parque), onde será realizado o credenciamento dos atletas. A caminhada terá o percurso de aproximadamente 6km e a corrida de 10km, percorrendo belas paisagens, entre estradas de terra em meio à propriedades rurais e o Parque Estadual Fritz Plaumann, além de costear o Rio Uruguai (reservatório da Usina Hidrelétrica Itá) e áreas de floresta. Menores de 18 anos podem participar mediante preenchimento de termo e assinatura de responsável (Confira o Regulamento).

As vagas são limitadas à 120 corredores e 180 caminhantes, todos os atletas que completarem a linha de chegada receberão medalhas customizadas alusivas ao evento. Haverá premiação com troféus na modalidade corrida, categoria livre, do 1º ao 5º lugar, masculino e feminino e do 1º ao 3º lugar na categoria acima de 45 anos, masculino e feminino.

Paralelo ao evento esportivo, a associação de moradores de Porto Brum servirá um café colonial, com produtos oriundos da agricultura familiar local. Ainda, haverá distribuição de espécies arbóreas nativas e feira e comercialização de produtos do entorno do Parque.

Para se inscrever basta preencher o formulário abaixo, optando pela modalidade desejada e opção de consumação (ficha do café R$25,00 ou kit de produtos da agricultura familiar R$15,00).

A confirmação da inscrição se dará mediante pagamento do boleto gerado no valor de acordo com a opção selecionada.

Destaca-se que todo o valor arrecadado com as fichas de café e kit de produtos da agricultura será destinado para a Associação de Moradores de Porto Brum (responsável pelo café colonial).

(Fonte: Ecopef)