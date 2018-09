Um cachorro levou um tiro de arma de pressão na tarde de segunda-feira, dia 17, no Distrito de Planalto, Concórdia. O projétil ficou alojado na coluna do animal e ele passou por cirurgia na manhã desta terça-feira, dia 18. O autor do disparo ainda não foi identificado.

De acordo com informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, o cachorro apareceu em uma casa na comunidade no início da tarde de segunda, "rastejando". Duas moradoras o levaram até a Clínica Veterinária, com auxílio de voluntários da Con Animal, Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal. “Ele vive por aqui, é conhecido da comunidade e não incomoda ninguém. É manso e várias pessoas o tratam diariamente”, conta uma moradora que prefere não se identificar. “Várias pessoas ouviram o barulho do disparo. Não se sabe quem atirou e por qual motivo fez isso.”, lamenta.

O veterinário da Clínica São Francisco, Cleiton Dal Prá, que fez a cirurgia, diz que dificilmente o cachorro vai voltar a andar com as patas de traz. “O projétil foi retirado, mas rompeu a medula. O cachorro vai ter que fazer fisioterapia, também vai precisar de outros cuidados, mas provavelmente fique paraplégico”, explica o especialista em cirurgia ortopédica e neurocirurgia.

A situação:

O cachorro vai precisar de acompanhamento clínico e de um lar. Se alguém tiver interesse na adoção, ou na doação de recursos para ajudar com as despesas do tratamento e da cirurgia, basta fazer contato direto com a Clínica São Francisco, na Rua Lauro Müller ou pelo fone 9 9160-6250. Também é possível fazer depósito na conta da Com Animal, através da agência 3067, Sicoob, conta: 10294-6.