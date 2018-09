A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia (APAE), recebeu na manhã desta terça-feira, dia 18, a doação de R$13.063,00 da CDL Concórdia e FEMIX 2018 - por meio das empresas Patrocinadoras Culturais: Caitá Supermercados; Engie; Da Magrinha; Gelnex; Grupo Pegoraro; Pittol Calçados; Lojas Benoit; Madec Indústria de Máquinas; MR Indústria Gráfica; Roda Brasil; Seta Engenharia;

O valor arrecadado através do ingresso solidário para o espetáculo circense Universo Casuo realizado no sábado, dia 8 de setembro no Centro de Eventos, fez parte de um projeto de Lei de Incentivo à Cultura. O valor corresponde a doação de cerca de 2.600 pessoas, a quantia foi doada na totalidade. “O evento reuniu quatro mil pessoas e mais da metade contribuíram com a causa social. Estamos contentes com o resultado e agradecemos de maneira exclusiva a empresas do projeto, pois ele só é possível com a participação deles através da captação de recursos”, enaltece o presidente da entidade e coordenador desta 11ª edição da feira, Heldemar Maciel.

Também estiveram presentes no ato de entrega o secretário geral da feira e gestor, Valmir da Costa, a coordenadora de projetos e eventos, Maira Giuliato, o assessor jurídico, Eduardo Boita, o diretor da Gelnex, Milvo Zancanaro e Ionara Burille, o proprietário do Caitá Supermercados, Juliano Zandonai, representando a Pittol Calçados a gerente, Neusa Bassi, o presidente da APAE Concórdia, Mauro Krohn, o tesoureiro, Odacir Pedo e a voluntária Elma Spengler.

Segundo Maciel a feira cumpriu o papel de fomentar a economia local, mas também de promover responsabilidade social. “Já realizamos diferentes ações com cunho social, como doação de alimentos não perecíveis que posterior foram doados a entidades da cidade, trabalho de educação e cultura direcionado para crianças de escolas carentes e no ano passado atendendo o Recando do Idoso. Neste ano inclusive acolhendo uma solicitação dos apoiadores tivemos o olhar voltado para essa instituição que desempenha um belíssimo trabalho e ajuda tantas crianças e jovens a APAE. Ao lado dos apoiadores culturais mostramos que trabalhamos além da geração econômica, mas também o lado social e de qualidade de vida dos concordienses. O espetáculo do Universo Casuo foi um lindo presente e promoveu ao público formado por famílias e amigos acesso a arte circense e musicalidade de excelência apenas visto em grandes centros”.

Zadonai também destacou o trabalho em equipe para a realização da proposta. “Acreditamos no projeto e parabenizamos a entidade pela iniciativa, pois para chegar até aqui existe um longo caminho. A entrega deste valor confirma essa visão de unidade e que podemos juntos fazer a diferença e mover boas ideias. A APAE precisa desse incentivo e como é bom saber que de alguma forma contribuímos com eles, sem contar na satisfação da apresentação cultural”.

Zancanaro da mesma forma reforçou a pertinência da causa. “Pequenos gestos são capazes de grandes transformações. A Gelnex já vem abraçando essa causa e não poderia deixar de participar de mais um projeto que favorece a APAE. Sabemos que esse valor será usado na manutenção desse espaço que faz a diferença na vida de muitas famílias”.

A APAE Concórdia atende hoje cerca de 160 crianças e jovens com idade de 0 a 30 anos especiais auxiliando-os no desenvolvimento pedagógico, psicológico e motor, sendo referência na região. Krohn diz que o valor veio em boa hora. “Vamos analisar as despesas e empregar bem esse valor que é bastante significativo para a associação que depende de doações como essa para manter o bom andamento das atividades. Agradecemos a comunidade pela doação, a entidade e as empresas pela iniciativa e dizer que nos mantemos vivos graças a vocês”.

Além da trupe circense o projeto proporcionou para a comunidade no período de 5 a 9 de setembro o Show Nacional especial de 25 anos de carreira da Família Lima na abertura da feira, dia 5, apresentação infantil com a Turma do Mickey, Masha e o Urso e Patrulha Canina, e outras atividades paralelas voltadas para a educação, música, dança, arte e cultura.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)