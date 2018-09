Ladrão arromba caminhão e furta carteira com cerca de R$ 2 mil em Concórdia

A Polícia Militar tenta identificar o autor de um furto que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18, na Rua Romano Anselmo Fontana, em Concórdia. Um caminhão com placas de Itajaí foi arrombado e o ladrão levou a carteira do motorista e cerca de R$ 2 mil em espécie.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, o veículo estava estacionado em frente a um restaurante. O condutor não estava no local e notou o furto quando voltou ao caminhão.

A PM está fazendo rondas e buscando imagens de câmeras de monitoramento para tentar localizar o autor. De acordo com a polícia, o ladrão teria fugido com uma moto Honda Bros.

Informações: André Krüger