Equipe do Executivo esteve reunida com a comunidade na noite de segunda-feira, 17.

Nesta semana, os trabalhos do Programa + Por Você Urbanismo chegam ao bairro Primavera, que será o segundo atendido pela força tarefa, que concentra praticamente 100% da força de trabalho da Secretaria de Urbanismo e Obras, além de ações menores de outras secretarias, como Saúde, Educação e Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema. Na noite de segunda-feira, 17, o prefeito Rogério Pacheco, bem como a equipe de governo, vereadores e o presidente da Câmara, Artêmio Ortigara, estiveram com a comunidade, para ouvir sugestões e demandas.

A reunião abordou antigas, novas, pequenas e grandes demandas da comunidade, sendo que uma parte delas já será atendida com os trabalhos do programa, que deve permanecer no bairro por aproximadamente duas semanas. Pedidos de maior proporção serão analisados pelas equipes competentes do Executivo, que apontarão os melhores encaminhados a serem dados. A proposta dos encontros em cada bairro é aproximar a população da Administração Municipal, que aproveita a oportunidade para também fazer um balanço das ações já realizadas, em andamento e em planejamento.



O Programa



Entre os principais trabalhos braçais e também com maquinários realizados no Programa + Por Você Urbanismo, está o tapa buracos, pinturas, melhorias em calçadas, sinalizações, troca de lâmpadas, roçadas, capinas, embelezamento de canteiros, patrolamento, britagem, compactação, dentre muitos outros serviços, que poderão significar uma grande melhoria na rua de cada concordiense. As equipes somente iniciam os serviços no próximo bairro do cronograma, quando passarem em 100% das ruas do bairro atendido. Depois do Primavera, será a vez do Vista Alegre.

(Fonte: Edila Souza/AscomPrefeitura de Concórdia)