Partidas serão disputadas no sábado, dia 22.

Nove jogos no fim de semana pelo Interiorano de Futebol Sete

Nove jogos estão agendados no fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. Todos os jogos acontecem no sábado, dia 22.



Linha Sertão

14h00: Perondi A x Guajuvira

15h00: Lageado dos Pintos x Carneiro

16h00: Gaúcha x Sertão



Presidente Castello

14h00: Santori/Turma da Sexta x Perondi B

15h00: Lauro Müller x De Carli

16h00: Canhada Funda A x Castelo



Linha Periquito

14h00: Lageano x Periquito

15h00: Rancho Grande/Wunder x Barra do Pinhal

16h00: Ipiranga x Pruciano