Uma adolescente de 15 anos morreu ontem após ser arrastada por cerca de dois quilômetros por um ônibus escolar na zona rural de Caibi, no Oeste catarinense. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o casaco de Samanta Melissa Cansi tenha ficado preso à porta. O motorista do veículo foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

Conforme a PM, o ônibus pertence à Prefeitura de Caibi. A Secretaria Municipal de Educação disse que não havia ninguém que pudesse falar sobre o assunto na tarde desta segunda.

Segundo a Polícia Civil, havia outros dois adolescentes no ônibus, além da vítima. E o motorista não teria percebido o acidente. Garoava no momento e o veículo trafegava por uma estrada de chão.

À polícia, os pais da menina disseram que estranharam a demora da estudante em voltar para casa depois da aula e ligaram para o motorista, que informou tê-la deixado no ponto próximo à residência da família.

Os pais foram ao local, segundo a PM, e não a encontraram. Depois, o corpo foi achado por eles e pelos avós, com múltiplas fraturas, a cerca de dois quilômetros do ponto de ônibus. Em estado de choque, os familiares foram levados para um hospital.

As aulas das redes estadual e municipal foram suspensas nesta terça-feira, 18 de setembro.

