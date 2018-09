Cinco pessoas foram conduzidas para o Hospital Regional Oeste de Chapecó após se envolverem em acidente de trânsito na SC 283, entre Seara e Arvoredo, no fim da tarde desta segunda-feira, dia 17. Todas estavam no Voyage, placas de Lindóia do Sul, que invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão, placas de Curitiba, que fazia o sentido inverso. A colisão ocorreu no fim da tarde.



Conforme a Rádio Belos FM, o veículo era conduzido por Fernando Benini, que teve ferimentos mais graves, mas estava consciente. Ele foi levado para atendimento médico junto com os caroneiros identificados como Lucas Rizzi Von Dentz e João Vitor Cason, que apresentavam suspeita de fraturas, mas com quadro estável.



Outros dois ocupantes, Jucemar Cason e Gilmar Zanatta, escaparam com ferimentos leves. Uma Hillux, placas de Seara, que vinha logo atrás também se envolveu na batida, porém com danos materiais. O motorista do caminhão não se feriu.