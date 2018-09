Investimentos fortalecem a economia do município.

A Avícola Pottratz, localizada em Linha Capitão, interior de Arabutã, investiu cerca de R$ 6 milhões na construção de mais cinco aviários. Com isso, o empreendimento passa a contar com 11 aviários, produzindo em média 68.850 ovos por dia. Toda a produção é encaminhada à Aurora Alimentos. Atualmente, a família Pottratz gera 26 empregos e contribui significativamente para a elevação da arrecadação do município. Ao todo, a Avícola já fez investimentos de cerca de R$ 13 milhões.

A empresa, que é de propriedade de empresários de Arabutã, utiliza a mais alta tecnologia, garantindo qualidade e confiabilidade em sua produção. Todos os aviários são automatizados e climatizados, estando plenamente alinhados às normas de sanidade e bem-estar animal. Além de proporcionar uma importante contribuição ao movimento econômico de Arabutã, a Avícola Pottratz também se destaca pela prática de ações sustentáveis em todos os seus processos.

O empreendimento é dirigido pelos irmãos Rudimar e Jones Pottratz. Eles contam que decidiram investir em Arabutã, uma vez que a renda gerada pela empresa colabora para o desenvolvimento do município. “Conhecemos a população de Arabutã e valorizamos a mão de obra dos nossos moradores. Sabemos que nossa atividade ajuda a movimentar a economia local, gerando emprego e oportunidades”, assinala Rudimar Pottratz.

Conforme a prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, investimentos como o da Avícola Pottratz devem ser reconhecidos pelo Poder Público e pela comunidade em geral. “Nós da Administração Municipal enaltecemos o arrojo e a visão de futuro da família Pottratz. São iniciativas que movimentam a nossa economia e que geram empregos. O empreendedorismo de nossos empresários é uma ferramenta imprescindível para nosso crescimento econômico e social”, finaliza a prefeita.

(Fonte: PG Comunicação)