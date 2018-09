O prefeito Rogério Pacheco recebeu em seu gabinete na última quarta-feira, 12, a visita do engenheiro agrônomo, Guilherme Miranda, pesquisador da Epagri, que apresentou dados do estudo que está sendo realizado no Rio Queimados, de Concórdia. O objetivo é concluir os trabalhos até o fim do ano e, em seguida, sugerir pontos para construção de novas pequenas barragens, na prevenção de enchentes.

O rio já tem cinco estações meteorológicas de monitoramento e mais duas serão implantadas. Essas estações medem a vazão do rio e monitoram o seu comportamento conforme a precipitação de chuva. A Epagri já disponibilizou um link para o site que mostra este monitoramento, que pode ser acessado através do endereço: www.ciram.sc.gov.br/monitoramentoconcordia/

Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, a engenheira civil da prefeitura, Marilu Mattiello, e Anderson Ródio, também engenheiro e diretor de Obras. Nos próximos meses, a intenção é lançar um aplicativo para que a população tenha acesso aos dados de monitoramento do Rio Queimados em tempo real.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)