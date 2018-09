A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) dá continuidade às tratativas referentes ao Projeto Vigilância Solidária, proposto pela empresa associada Speed Redes. Na tarde desta sexta-feira, dia 14, o empresário Giovani Bilibio voltou a explanar sobre o projeto, que consiste em criar mecanismos para aumentar a vigilância e, desta forma, garantir uma cidade mais segura.

O empresário detalhou a proposta, que já vem sendo desenvolvida em grandes centros do país, e que pode auxiliar o município, os empresários e a comunidade em geral, através de um sistema integrado de vigilância. Bilibio falou sobre as vantagens e como seria o funcionamento do sistema.

O Delegado Regional, Marcelo Nogueira, participou da reunião e destacou a importância do projeto, que pode auxiliar a Polícia na investigação de delitos e inibir a prática de crimes em estabelecimentos de Concórdia. Diretores da ACIC, que participaram do encontro, também reconheceram o pioneirismo e consistência da ideia.

Se for implantado em Concórdia, o Projeto Vigilância Solidária será a primeira experiência deste gênero no Oeste de Santa Catarina. O presidente da ACIC, Márcio Zanatta, destacou a importância de que sejam buscadas alternativas para que a proposta seja colocada em prática. A iniciativa já foi apresentada ao prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco.

Além dos presidente da ACIC, Márcio Zanatta, participaram da reunião: o Diretor para Assuntos Tecnológicos, Adinarte da Silva, o Diretor para Assuntos de Comércio, Juliano Zandonai, o Diretor para Assuntos Comunitários, Ãngelo Cecchet, a conselheira Isabel Piccoli e a gestora executiva da entidade, Maria de Lourdes Dal Piaz.

(Fonte: PG Comunicação)