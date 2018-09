“Idosos Mestres da Vida” é um projeto desenvolvido pelo Conselho Municipal do Idoso - CMI, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e está sendo apresentado para alunos do 3º ano do ensino fundamental da escolas da rede de ensino nesses meses de setembro e outubro.



Os idosos fazem uma apresentação de fotos antigas de pessoas e lugares da região, mostram a cultura e os costumes antigos e fazem reflexões sobre a atualidade. Os alunos confeccionam brinquedos com materiais simples, como linhas e botões e têm a oportunidade de brincar com eles. A ideia é proporcionar uma troca de experiências, interação entre gerações, respeito à pessoa idosa e a importância da afetividade e do cuidado com familiares e conhecidos da terceira idade.



A primeira escola visitada foi o Grupo Escolar Maria Melania Siqueira no bairro Nazaré, o encontro ocorreu na última sexta-feira, 14 de setembro, com um grupo de 40 alunos. Na próxima quarta, dia 19 de setembro, o projeto irá até a Escola Básica Parque de Exposições. Os encontros seguem até o dia 30 de outubro.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).