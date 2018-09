Colisão envolveu um Voyage, de Lindóia do Sul e uma Hillux, de Seara.

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos, no fim da tarde desta segunda-feira, dia 17. O fato aconteceu na SC 283, entre Seara e Arvoredo.



Envolveram-se um Voyage, placas de Lindóia do Sul, um caminhão Mercedes Benz, placas de Chapecó e uma Hillux, placas de Seara.



Conforme informações, o veículo Voyage teria deslizado sobre a pista e colidido contra o caminhão, que tombou fora da pista. A Hillux, que vinha atrás, acabou se envolvendo na colisção.



Quatro pessoas que estavam no Voyage ficaram feridas. Sendo um adolescente e o motorista desse veículo ficaram com ferimentos mais sérios e estão sendo atendidos. Outros dois ocupantes ficaram com ferimentos leves. Já os três ocupantes da Hillux relatam dores.



Todos são torcedores do Internacional e estavam indo para Chapecó.

(Com informações do repórter André Krüger).