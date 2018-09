Evento será realizado no dia 20 de novembro, no Clube 29 de Julho.

Noventa e cinco empresas de Concórdia serão agraciadas com o Troféu Migrante 2018. A entrega da premiação será no dia 20 de novembro no Clube 29 de Julho, em Concórdia. Todas elas serão premiadas através do movimento econômico, registrado no ano passado, em vários segmentos.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wágner Simioni, destaca que os setores de transporte e construção civil, além do movimento econômico, também serão premiadas pelo número de trabalhadores.