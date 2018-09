O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de dupla acusada de assalto a restaurante haitiano e fixou multa de R$ 5 mil, que será revertida para as vítimas. A sentença em segunda instância foi proferida no dia quatro de setembro, durante análise de recursos. Com isso, a pena de cinco anos e seis meses de prisão, proferida em primeira instância, segue mantida.



A indenização foi fruto de recurso do Ministério Público. Neste mesmo ato, a defesa também ingressou com pedido de redução de pena no Tribunal de Justiça, o que não foi aceito pelo TJ, que manteve a condenação e estabeleceu a multa.



O crime aconteceu em novembro de 2017 no estabelecimento, localizado na rua Santa Catarina. A dupla foi identificada como Lauri Dickel Júnior e Gabriel Henrique Garbin. A condenação pela Justiça local se deu naquele mesmo período.



A dupla chegou ao local armada com arma de fogo, rendeu os presentes e fugiu com uma quantia em dinheiro.