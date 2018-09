Um acidente entre uma caminhonete furgão e um Palio, ambos com placas de Concórdia, aconteceu por volta das 14h desta segunda-feira, dia 17, na esquina da Rua Isidoro Maito com a Travessa Marcon. Uma mulher de 50 anos que conduzia o Palio, teve escoriações e um ferimento na face.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e prestaram o atendimento. A condutora foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

De acordo com as informações apuradas no local do acidente, o Palio teria cortado a frente do furgão. A Polícia Militar fez o levantamento de dados e a orientação de trânsito.