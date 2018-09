Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 04h20 desta madrugada de segunda-feira,17, na SC-283, próximo ao restaurante Seefeld.

Foi uma colisão frontal, segundo informações do Posto 20 da PMRE que atendeu a ocorrência. Envolveu um VW/Gol com placas de Balneário Camboriú, conduzido por Deonízio Paludo, 54 anos, que saiu ileso, e um Nissan/Versa com placas de Concórdia, conduzido por um homem de 40 anos. Do acidente, elevados danos materiais e alguns feridos leves. Motorista e caroneiro do veículo de Concórdia, não tiveram ferimentos.

Já duas ocupantes do VW/Gol, identificadas como Dianês Paludo e Neide Paludo, foram encaminhadas ao Hospital São Roque para atendimento.

Neide, foi transferida para o Hospital São Francisco. Teve uma costela quebrada e passará por procedimento cirúrgico.

Os ocupantes do Gol têm familiares em Seara. Também estava no veículo Isabela Paludo que nada sofreu.

(Fonte: Belos FM)