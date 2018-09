O aumento de vagas de estacionamento para idosos, o recuo das faixas de pedestres e melhorias nas calçadas em Concórdia foram temas abordados na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 17 de setembro. Essas temáticas não são nenhuma novidade na pauta do Legislativo e muito menos nas conversas dos concordienses.

Anderson Guzzatto (PR) voltou a falar sobre a necessidade de recuar as faixas de pedestres que estão pintadas sobre as esquinas ou cruzamentos em que não há semáforos. Ele cita o exemplo do entroncamento entre as ruas Marechal Deodoro e Domingo de Lima, em que os motoristas precisam obstruir o trânsito para dar passagem aos pedestres. “O recuo das faixas daria mais segurança aos motoristas e pedestres”, pontua.

O petista Evandro Pegoraro pediu mais atenção à manutenção das calçadas em vias públicas. Ele lembrou que há uma legislação municipal que oferece benefícios em material e nivelamento do terreno para quem fizer esses investimentos. “É importante divulgar essa lei”, destaca.

A sugestão de Pegoraro é que a Prefeitura utilize os espaços publicitários na mídia local para criar uma campanha de incentivo à manutenção e melhorias nas calçadas. “Existem muitas pessoas que estão caindo e se machucando”, acrescenta. A manutenção das calçadas é obrigação dos proprietários do terreno, mas a Prefeitura tem a obrigação de fiscalizar que os passeios estejam em boas condições de uso.

A vereadora Margarete Poletto Dalla Costa (PT) sugeriu que o Departamento de Trânsito amplie os espaços de estacionamento para os idosos na área central. Ela opina que a maior demanda é na Rua Independência, que por ficar próximo ao INSS e à policlínica é um local muito frequentado por pessoas da terceira idade.