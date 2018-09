Várias entidades participaram da ação de coleta de lixo em Concórdia, realizada na manhã do último sábado, dia 15. A atividade, coordenada pela JCI, faz parte do projeto Dia Mundial da Limpeza. Mais de 1.300 quilos de lixo foram recolhidos das margens de rodovias e de algumas áreas do perímetro urbano.

Além da JCI de Concórdia, o Grupo de Escoteiros, a FUMDEMA e a Secretaria de Educação, participaram do trabalho, com o auxílio de várias entidades e empresas. De acordo com os organizadores, cerca de 200 voluntários ajudaram. “Dentre o lixo recolhido foram encontrados garrafas de bebidas, plástico, colchão, papéis, muitos cartões de estacionamento e até dinheiro”, conta a coordenadora da ação, Juliana Lazzarin. “Tudo foi encaminhado ao aterro sanitário e lá será feita uma triagem para a destinação correta”, informa ela.

Os locais de coleta foram as margens das vias, entre o Bairro Petrópolis, FABET e Distrito de Santo Antônio. Outro trajeto foi do Parque de Exposições ao Portal de entrada da cidade, via BR-153. No total, os voluntários recolheram lixo de cerca de sete quilômetros. “A gente avalia de forma positiva, pois além de recolher, a gente conseguiu chamar a atenção das pessoas sobre o lixo jogado ao longo das vias. Mesmo com a chuva tivemos a participação de cerca de 200 pessoas na coleta. Também fizemos um trabalho de conscientização nas escolas”, destaca Juliana.

A ação do Dia Mundial da Limpeza 2018 ocorreu em 360 cidades brasileiras. Juliana adianta que os organizadores já pensam na atividade do próximo ano. “Esta edição foi coordenada pela JCI e nesta semana a gente vai realizar uma reunião e escolher a entidade que vai coordenar em 2019. A gente vai trabalhar forte na conscientização das pessoas e o objetivo é que menos lixo seja encontrado”, ressalta.