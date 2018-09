O tênis de mesa de Concórdia conquistou mais dois títulos de campeão no individual dentro dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que encerraram e Caçador, no fim de semana.



As conquistas vieram com Cazuo Matsumoto, no masculino, e Jessica Lie Yamada, primeira colocada no feminino.



No basquetebol masculino, Concórdia 51 x 81 Joinville.