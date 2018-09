A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia deteve duas pessoas com cédulas de dinheiro com indícios de falsidade. O fato foi registrado por volta das 14h deste domingo, dia 16, na BR 153. A abordagem se deu na altura do KM 114, em Concórdia.



A PRF chegou até esse caso através de denúncia de um comerciante do município de Marcelino Ramos, no norte do Rio Grande do Sul. O mesmo teria dito que um casal havia tentado comprar produtos e pagar com uma nota de R$ 100, qu seria falsa. Eles estavam em um veículo Renault Sandero, placas de Erechim.



Após a abordagem, foi encontrada a referida cédula de R$ 100 com indícios de falsificação. Também foram recolhidos R$ 826 que estavam com o homem e R$ 321, com a sua namorada. Ambos foram conduzidos para a Central de Polícia Civil de Concórdia para demais procedimentos.