Fato ocorreu no fim de semana na cidade do Norte Gaúcho.

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto no início da manhã deste domingo (16) nas margens da rede ferroviária federal, nas proximidades da antiga Termosul. O corpo de Daniel Vieira, 25 anos, estava próximo de uma ponte ferroviária com vários ferimentos, principalmente na cabeça, segundo informações de populares. Acredita-se que o assassinato tenha sido cometido ainda noite de sábado. O corpo pode ter sido levado até o local para ser ocultado. Ele teria sido morto a pauladas e com requintes de crueldade. O corpo foi levado para Passo Fundo realização de exames. Os suspeitos do crime estão sendo procurados pela Polícia. Nos trilhos foram encontrados vestígios de sangue bem como em ruas próximas ao local. A Polícia Civil, que investiga o caso, não foi localizada pela nossa reportagem neste domingo para dar mais informações sobre o caso.

(Fonte: Portal Marcelino Ramos)