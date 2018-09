A Polícia Militar de Concórdia lançou nota de pesar na tarde deste domingo, dia 16, pelo trágico falecimento do sargento Vilmar Luiz Schimidt. Ele morreu no começo da tarde de hoje após saída de pista, seguida de colisão em ponto de ônibus e capotamento. O fato ocorreu na SC 154, na altura da comunidade de Linha Pintado.



O sargento Schimidt tinha 42 anos e estava dirigindo um Ônix, placas de Concórdia.



Conforme nota enviada pelo comando do Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, através do comandante, tentente coronel, Sergio Vargas, " é com pesar que noticiados o falecimento do Sargento PM Vilmar, ocorrido hoje devido a acidente de trânsito na Rodovia que liga Ipumirim e Arabutã, lotado atualmente na cidade de Ipumirim, o Sgt Vilmar Luz Schimidt atuou um longo tempo em Piratuba, tendo uma passagem na sede, Concórdia, e recentemente foi transferido para Ipumirim".



O sepultamento do sargento Vilmar Luiz Schimidt será às 10h desta segunda-feira, dia 17, no Cemitério Parque Concórdia.