Técnicos do IGP e do Cenipa fizeram vistorias no local do acidente aéreo

Técnicos do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Civil, e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Cenipa, vinculado à Força Aérea Brasileira, estiveram em Serra Alta para fazer a inspeção nos destroços da aeronave, que caiu nesta localidade, matando uma pessoa.



Desde a tarde de sábado, dia 15, quando houve o acidente, o local esteve isolado e os técnicos do Cenipa chegaram hoje à região para fazer a vistoria no local e tentar descobrir as causas do acidente, que deixou uma vítima fatal. Dados da caixa preta da aeronave, já localizada, serão analisados.



O acidente aconteceu no começo da tarde do sábado, dia 15, em Serra Alta. Um avião Turbohélice, de uma empresa de Chapecó, mas alugado para uma empresa de táxi-aéreo de Xanxerê, retornava de Florianópolis para Chapecó. Havia muita neblina no momento da colisão do aparelho contra um morro. O piloto, identificado como Ailton dos Santos Filho morreu carbonizado.