As autoridades divulgaram na tarde deste domingo, dia 16, o nome da vítima fatal do acidente na SC 154, em Arabutã. Trata-se do policial militar Vilmar Luis Schimdt, de 42 anos. Ele residia em Concórdia, mas atuava no município de Ipumirim.



A vítima é natural de Caçador e também atuou como policial militar nos municípios de Piratuba e Capinzal. Há dois anos veio para Concórdia e foi deslocado para Ipumirim. Ele tinha sido promovido a sargento no dia 11 de agosto.



Schmidt estava dirigindo um veículo Ônix, placas de Concórdia, que saiu da pista após uma curva, colidiu contra um ponto de ônibus e capotou. A vítima teve morte instantânea.



Schmidt deixa esposa e uma filha.