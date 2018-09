Um automóvel foi Furtado na noite deste sábado (15) no interior de Ipira. O fato ocorreu na comunidade de Alto São Pedro. Na localidade ocorria um baile e a proprietário do veículo, Carina Sordi, havia deixado seu Fiat Uno, branco, placas IJG-6357 de Concórdia estacionado nas imediações do centro comunitário, onde participava do evento.

Ao retornar para o veículo não o encontrou. Qualquer informação que leve à localidade do automóvel pode ser repassada pelo fone 190 da Polícia Militar ou pelo celular (49) 99935- 5949.

(Fonte: Michel Teixeira).