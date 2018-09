O forte nevoeiro na região de Serra Alta, na hora do acidente, pode ter contribuído para queda de avião na tarde deste sábado, dia 15. O testemunho é de moradores próximos do local, os primeiros a chegarem no local do desastre.



Em entrevista a Rádio Aliança, o produtor rural Giovano Mocellin, disse que o fenômeno era forte no momento do acidente. "Tinha muita neblina e não se enxergava 20 metros na frente", explica. Mocellin mora a aproximadamente 200 metros de onde houve a queda do turbohélice, pertencente a uma empresa de Chapecó, mas que estava alugada para uma companhia de táxi-aéreo de Xanxerê.



Mocellin relata que os moradores perceberam que tinha algo errado quando houviram uma explosão, inicialmente confundida com um trovão, já que havia chovido em toda a região horas antes. "Cheguei até a pensar que estava pegando fogo meu trator, na garagem, que fica próximo. Mas meu vizinho veio e disse que era um avião que havia batido nas árvores", comenta.



Neste acidente, morreu o piloto da aeronave, identificado por Ailton dos Santos Filho.