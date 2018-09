Ailton dos Santos Filho era o único ocupante do avião turbohélice, que caiu no começo da tarde deste sábado, dia 14.

As autoridades confirmaram na noite deste sábado, dia 15, a identidade do piloto do avião, que caiu no interior de Ipumirim, no começo da tarde deste sábado, dia 15. Trata-se de Ailton dos Santos Filho.



O piloto foi a única vítima fatal da queda do turbohelice, pertencente a uma empresa de Chapecó, mas alugado para uma empresa de táxi-aéreo de Xanxerê.



Ele retornava de Florianópolis, quando houve a queda em um local íngreme de mata fechada em Linha Serra Alta, interior de Ipumirim. A vítiam morreu carbonizada.



Não há informações sobre a idade da vítima e quantos anos de experiência como piloto.