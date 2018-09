Acidente aconteceu no começo da tarde deste sábado, dia 15, em Serra Alta, interior de Ipumirim.

O Serviço Aeroespacial de Resgate e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim retiraram apenas um corpo carbonizado dos destroços do avião que caiu no começo da tarde deste sábado, dia 15, na Linha Serra Alta. A informação foi confirmada na noite deste sábado, dia 15.



A vítima, que teve morte instantânea, era o único tripulante da aeronave Turbohelice, que pertence a uma empresa de Chapecó. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Concórdia.



Até então havia a informação de que duas pessoas poderiam estar na aeronave, em função de informações que veio do Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, onde o aparelho decolou rumo a Chapecó. Porém, as buscas no local mais ninguém foi localizado.



Conforme a imprensa de Santa Catarina, a empresa dona da aeronave disse que o avião estava alugado a uma companhia de táxi-aéreo de Xanxerê.