O avião turbohelice, pertencente a uma empresa de Chapecó, estava em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil, Anac. O aparelho caiu em um morro entre o fim da manhã e começo da tarde deste sábado, na comunidade de Serra Alta, interior de Ipumirim. Em princípio, uma vítima fatal, possivelmente o piloto, foi confimada.



O modelo é da fabricante norte-americana Raytheon Aircraft. Produzido em 1999 e com capacidade para seis passageiros e com peso máximo de degolagem de 4.581 quilos. O prefixo do aparelho era PR-RFB.



O aparelho explodiu ao colidir no solo, após tocar as árvores. Somente o corpo de uma pessoa foi achado entre os destroços.



Conforme informações preliminares, duas pessoas teriam embarcado no avião em Florianópolis, que retornava para Chapecó após fazer o translado do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Júlio Garcia.