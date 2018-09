Aeronave voltava para Chapecó após o compromisso na Capital do Estado.

Avião levou conselheiro do TC Júlio Garcia à Florianópolis

A aeronave que caiu na manhã deste sábado (15), na divisa de Ipumirim com Arabutã no Meio-Oeste, voltava de Florianópolis.

A aeronave que estava alugada a uma empresa de táxi aéreo de Xanxerê, saiu de Chapecó as 07h20, levando o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Garcia, que é candidato a deputado estadual. Ele estava acompanhado de um assessor.

O avião pousou por volta das 08h30 na capital, retornando na sequência para o Oeste, caindo 10 minutos antes do pouso. A aeronave chegou a bater em uma casa antes de explodir no mato. Morreram duas pessoas. Entre os mortos está o piloto que tem como primeiro nome, Ailton.



(Com informações do SC em Pauta/Marcelo Lula)