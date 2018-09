Uma Parati com placas de Concórdia pegou fogo na tarde deste sábado, dia 15, no Bairro Santa Cruz. As chamas atingiram parte do motor do veículo. Os Bombeiros Voluntários apagaram o incêndio e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações apuradas, o carro apresentou um problema na parte elétrica, quando o veículo trafegava no sentido bairro, centro. Com a ação rápida de combate, foi possível evitar que o fogo atingisse outras partes da Parati.