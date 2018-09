Acidente ocorreu no fim da manhã deste sábado, 15 de setembro

Um avião caiu na comunidade de Serra Alta, interior de Ipumirim, no fim da manhã deste sábado, 15 de setembro. Segundo informações, a aeronave teria caído sobre o telhado de uma casa e pegou fogo. As duas pessoas que estavam no avião morreram queimadas.

O Jornalismo da Rádio Aliança está se deslocando a Ipumirim. Ainda não se tem informações sobre a identificação das vítimas e também não se sabe de onde era o avião. Bombeiros de Ipumirim e Lindóia do Sul prestam atendimento.