Acidente foi no contorno viário e um poste foi derrubado em função do acidente.

Por volta da 05hs07min dessa madrugada (15) no acesso Ernani Sander no contorno viário em Chapecó, a guarnição dos bombeiros foi deslocada para atendimento a saída de pista de veículo de Concórdia.Após saida da pista houve ocapotamento, com duas vítimas, sendo uma presa as ferragens.

Ambas as vítimas com ferimentos conscientes e orientadas. A vítima presa ao veículo após retirada ficou aos cuidados do Samu, o qual conduziu ao PS regional para atendimento médico juntamente com a outra ocupante do veículo.

(Fonte: Chapecó.org)