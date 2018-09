O motorista de um Gol com placas de Caxias do Sul, RS, perdeu o controle do veículo, bateu em um canteiro, derrubou um poste e capotou, na Avenida 18 de Fevereiro em Piratuba. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, dia 15, por volta de 02h.

Bombeiros e a PM foram ao local, mas os ocupantes não estavam mais no carro e nao foram localizados. O motor ainda estava ligado e gasolina vazava na pista. O poste derrubado também atingiu fios de alta tensão.

A guarnição dos bombeiros utilizou água para evitar incêndio e serragem na pista, para evitar outros acidentes em função da gasolina no asfalto. Uma equipe da Celesc também foi acionada e fez o trabalho de retirada do poste e conserto da rede de energia.



A PM fez o levantamento de informações e localizou uma carteira de identidade dentro do carro.

Informações e fotos: Magronada