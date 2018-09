Uma antiga demanda da Escola Básica Municipal João Theobaldo Magarinos, do bairro Vista Alegre, será atendida a partir deste mês. Está agendada para a próxima terça-feira, 18 de setembro, a assinatura da ordem de serviço para a reforma do bloco, que está interditado há alguns anos. A interdição se deu devido os inúmeros problemas que a estrutura apresentou desde sua entrega, em 2007.



O investimento de pouco mais de R$ 310 mil, com recursos próprios do município, deverá resolver em definitivo os problemas estruturais e possibilitar o uso da área, que tem cinco salas de aula, além de banheiros. No ano passado, a atual administração finalizou a execução do reforço estrutural do bloco, que agora dará suporte adicional a estrutura que será praticamente refeita internamente. Mesmo com o reforço, finalizado em outubro de 2017, o bloco permaneceu interditado devido as rachaduras, infiltrações, dentre outros problemas.



A obra recebida em 2007 apresentou sucessivos problemas logo nos primeiros anos de sua finalização. Com isso, foram vários os investimentos feitos para tentar recuperar as falhas e possibilitar o uso pela comunidade escolar. Mas os inúmeros problemas levaram a interdição, pois a estrutura oferecia riscos aos alunos e professores. Somente a obra do reforço estrutural custou R$ 223.040,58 ao município.



A empresa vencedora da licitação para a execução da reforma do bloco é a Lorenzatto Construções Ltda. Ela terá quatro meses para reformar a área. Além de intervir no bloco interditado, a obra também precisará relocar brinquedos do parque infantil da escola.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)