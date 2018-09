O Projeto Apadrinhar possui objetivo de propiciar experiências e referências afetivas, tanto familiares quanto comunitárias, às crianças e adolescentes em medida de proteção que se encontram na Instituição de Acolhimento Anjo Gabriel, de Concórdia.

Para ser um padrinho ou madrinha, o pretendente deve possuir idade superior de 21 anos, disponibilidade e residir na comarca de Concórdia. O padrinho pode ser afetivo, provedor ou colaborador. O afetivo deve ter disponibilidade para acompanhar a vida do afilhado, visitando-o, participando da vida escolar e educacional e estabelecendo convivência afetiva e familiar.

O padrinho provedor pode financiar cursos e tratamentos médicos ou psicológicos e outras formas de apoio que venham a colaborar no bom desenvolvimento da criança ou adolescente. O padrinho colaborador pode prestar serviços gratuitos, em horas disponíveis, em conformidade com a sua área de formação ou interesse, dentro ou fora da instituição.

As inscrições para padrinho afetivo podem ser realizadas no setor Psicossocial do Fórum da Comarca de Concórdia ou provedor e colaborador, com inscrições na Instituição de Acolhimento Anjo Gabriel. Você pode obter mais informações pelos telefones (49) 3442-3214 (Instituição) ou (49) 3441-1521 (Equipe Forense).

Seja um padrinho ou madrinha!

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)