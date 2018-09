Neste sábado, 15 de setembro, é o Dia Mundial da Limpeza. Neste dia acontece ações pelo mundo em prol da limpeza de suas cidades, bairros, praia, praças e parques. O trabalho é realizado pela mobilização de voluntários e, neste ano, mais de 300 cidades brasileiras vão participar da iniciativa. Ao todo, são mais de 150 países participantes.



Em Concórdia, a JCI, com o apoio da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Fumdema, fará a mobilização de voluntários e entidades para a realização da limpeza da cidade. O trajeto previsto para o mutirão é entre o Parque de Exposições e o trevo de acesso à BR-153 e na entrada do bairro dos Estados até o Posto da Polícia Rodoviária Estadual, no distrito de Santo Antônio.

A Fumdema já faz um trabalho a longo prazo na coleta de resíduos, com foco nos lixos eletrônicos. Desde o início dos trabalhos, já foram coletadas mais de 62 toneladas de eletrônicos e 51 mil lâmpadas, volume recolhido nos dias do Desafio da Coleta, uma ação que faz parte da Iniciativa Lixo Zero, lançada pela Fundação no ano passado.



Todo lixo eletrônico recolhido é encaminhado para uma empresa que faz a destinação correta do material. “Nós exigimos a certificação da empresa prestadora de serviço nos órgãos ambientais, para garantir que os resíduos sejam realmente descartados de forma correta, pois a questão ambiental não se limita ao nosso município. Não adianta recolher aqui e despejar em outro local. A preocupação ambiental é no todo”, explica o superintendente da Fumdema, Gilberto Romani.

No próximo dia 21, haverá mais um Desafio na Coleta. O recolhimento será em Tamanduá, Suruvi, Posto 100, Km 111 e Lajeado Paulino. Durante a semana, a Fumdema fará um trabalho educativo nas escolas das comunidades, conscientizando os alunos e avisando sobre o recolhimento dos resíduos. Para encerrar o cronograma de coletas deste ano, será realizado o Desafio de Coleta, no Ecoponto da República, no feriado de 15 de novembro, na Rua Coberta.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)