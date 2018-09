A primeira audiência de conciliação entre a Prefeitura de Concórdia e o proprietário de um chiqueiro, que impede a abertura da rua de acesso à Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Planalto, foi realizada nesta quinta-feira, 13 de setembro. O assessor Jurídico do Município, Filipe Stechinski, comenta que o processo ficou suspenso por 60 dias e depois deste período uma nova conversa será agendada.

Neste prazo de dois meses, tanto a prefeitura, quanto o proprietário do chiqueiro farão alguns levantamentos. Será verificada a destinação dada ao imóvel que está no terreno onde deverá ser aberto o acesso e apurado eventuais valores em caso de indenização. Se ficar acordado que a prefeitura irá pagar indenização, será necessário passar pela aprovação da Câmara de Vereadores. Os levantamentos serão feitos pela equipe técnica da aministração municipal e por um profissional de confiança do proprietário do imóvel.

A obra da ESF de Planalto está pronta desde dezembro de 2016, mas existe uma ação na Justiça para a derrubada deste chiqueiro. A intenção é solucionar este impasse com as audiências de conciliação.