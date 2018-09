Homem perde R$ 1 mil e celular no golpe do envelope

Um homem perdeu R$ 1 mil e um aparelho celular no golpe do envelope, em Concórdia. O fato foi registrado no coemço da tarde desta sexta-feira, dia 14, próximo da agência da Caixa Econômica Federal, esquina das ruas Anita Garibaldi e Getúlio Vargas.



De acordo com a vítima, um homem, cuja identidade não foi divulgada, ele teria avistado um envelpe no chão. Ao juntar o mesmo, foi logo abordado por dois homens, dizendo que haviam perdido o envelope que continha dinheiro de uma empresa. Eles prometeram um gratificação, desde de que ele entregasse a carteira com o dinheiro e o aparelho celular. A vítima fez isso na "boa fé" e ficou aguardando os jovens retornarem. Após um período de espera, ele acionou a Polícia Militar.



A vítima informou as características dos suspeitos e a Polícia Militar já está averiguando as imagens.