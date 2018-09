Com lei aprovada, piratubenses têm desconto no ingresso ao Parque Termal

Os piratubenses que possuem o "Cartão Cidadão" do município agora podem usufruir do complexo termal de Piratuba com desconto de 50% no valor dos ingressos. A proposta do Executivo foi aprovada na Câmara e sancionada na última semana pelo prefeito Olmir Benjamini.

De acordo com Benjamini, o programa tem o objetivo de incentivar o uso do Parque Termal. “Desde o início da nossa administração temos debatido uma forma de incentivar os moradores de Piratuba a usufruir com mais frequência o Balneário”, afirma.