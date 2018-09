Um veículo da Secretaria Municipal da Saúde de Presidente Castello Branco se envolveu em acidente com danos materiais no começo da tarde desta sexta-feira, dia 14. O fato foi registrado na cidade de Alfredo Wágner, na Grande Florianópolis. O Renault Sandero, placas do município, colidiu contra um Gol. Somente uma vítima, com ferimentos leves, foi socorrida.



(Com informações do repórter André Krüger)