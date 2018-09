Máquina já está no município e será utilizada no interior

A Administração de Presidente Castello Branco recebeu, nesta semana, um rolo compactador que será utilizado em melhorias nas estradas do interior. O investimento foi de R$ 300 mil com recursos do município e do Estado.

De acordo com o prefeito Ademir Miotto, a máquina auxiliará na manutenção de estradas do interior. “Temos uma movimentação intensa de caminhões em nossas estradas, em função da produção do município. O município conta com chiqueirões, aviários, produtores de leite e com isso há um tráfego pesado pelas vias e o rolo é uma máquina que vai auxiliar muito na manutenção”, comenta.

Miotto também adiantou que a máquina pode ser utilizada para fazer o trabalho de base, para futuras pavimentações.