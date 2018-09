A base do Concórdia Atlético Clube volta a campo na tarde deste sábadio, dia 15, pela série A do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Inter de Lages, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



Às 13h30, o confronto é pelo sub-15 e às 15h15, pelo sub-17.