Uma moto Yamaha XTZ, preta, placa MFD 4491, de Concórdia, foi furtada na noite de quinta-feira, dia 13, na Rua Tancredo Neves, no Bairro Cinqüentenário.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência na Delegacia no início da madrugada desta sexta-feira, dia 14.De acordo com as informações repassadas aos policiais, a moto foi estacionada em frente a um prédio por volta das 21h.

A Polícia Civil já está buscando mais informações e vai investigar o caso.