Carreta sem freio derruba poste e bate em carros no centro de Joaçaba

Uma carreta desgovernada, com placas do Paraguai, causou um acidente de grandes proporções na noite desta quinta-feira, 13, no Centro de Joaçaba. O acidente aconteceu por volta das 18:30h na Rua Felipe Schmidt. Não houve feridos.

A carreta, carregada com trigo, estava na Getúlio Vargas e o motorista, após seguir o GPS, desceu pela Travessa Frei Bruno para chegar a Felipe Schmidt, como o peso da carga era muito grande o veículo se desgovernou e acertou ainda na travessa um veículo que estava estacionado e um poste, o que provocou um barulho enorme. Ainda sem freio a carreta desceu e acertou mais três veículos, só parando ao bater contra um deles e a alguns centímetros de mais um poste.

A rua ficou totalmente trancada para quem vinha do centro da cidade. Parte da região não tinha energia elétrica por conta do acidente e equipes da Celesc foram deslocadas até o local para restabelecer a energia.

Fonte: Eder Luiz