O xadrez feminino de Concórdia terminou os Jogos Abertos de Santa Catarina na terceira colocação, em Caçador. O torneio desta modalidade foi encerrado nesta quinta-feira, dia 13. O masculino ficou na sétima colocação, no geral.



Por equipe, o feminino ficou na quarta colocação e o masculino em nono.



No individual:

Leandro Perdomo – 2º Lugar no Torneio Rápido

Tainá Durante – 3º Lugar no rápido e 2º lugar no Blitz

Julia Rodio – 3º Lugar no Rápido e 1º lugar no Blitz.

Jhenifer Delavy – 1º Lugar no Rápido e 1º Lugar no Blitz

Jaison Bassani 3º Lugar no Blitz

Marciane Prior – 3º lugar no Blitz