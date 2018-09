Veículos foram adquiridos com recursos do município, do Estado e do Ministério da Educação

A Prefeitura de Jaborá recebeu três veículos na última semana. Uma van para a Secretaria de Saúde, um ônibus para a Educação e um caminhão caçamba para o setor de Obras.

A van da Saúde tem 16 lugares e será utilizada para fazer o transporte de pacientes que necessitam de consultas e exames em Chapecó, Concórdia, Joaçaba e demais municípios..O investimento foi de mais de R$ 183 mil, com recursos próprios.

O ônibus vai ser utilizado para o transporte de alunos. O veículo tem lugar para 29 passageiros e é equipado com sistema de acessibilidade. O investimento foi de R$ 271mil, com R$ 268,6 mil do Ministério da Educação e o restante da Prefeitura.

Já o caminhão caçamba, será utilizado no setor de Obras, na cidade e no interior. O valor investido na aquisição é de quase R$ 282 mil, com recursos do Estado.