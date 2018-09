O vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Irani Vanderlei Canci, do PP, apresentou requerimento, no dia 12, solicitando licença de suas funções legislativas pelo prazo de 30 dias. O vice-presidente da Casa, Wilson Zamarki, também do PP, é que assumiu o comando do Legislativo.

No documento, o vereador Canci informa que seu afastamento será para tratar de interesses particulares, e sem remuneração, conforme possibilita o Regimento da Câmara Municipal. Ele deve auxiliar a esposa, Nelci Canci, que é candidata a deputada federal na eleição deste ano e trabalha na campanha.