Arrombamento e furto deixam prejuízo de R$ 12 mil no interior de Concórdia

Uma propriedade no interior de Concórdia registrou prejuízo de aproximadamente R$ 12 mil com arrombamento, seguido de furto. O fato foi percebido nas últimas horas pelo caseiro do local, que é uma chácara da Igreja Quadrangular, localizada em Lageado Guilherme



Foram levados do local trÊs roçadeiras, duas máquinas de cortar grama, sendo que uma delas é traçada e uma mesa de som. Materiais de limpeza e outros objetos também foram levados.



Um Boletim de Ocorrência foi registrado e já haveria um suspeito sendo investigado.



Acredita-se que o furto tenha ocorrido nas últimas horas, embora o local estivesse sem ninguém desde o último domingo, dia nove.